Deutsche Real Estate Asset Management verkauft zwei Mehrfamilienhäuser in Saarbrücken

Saarbrücken: D.R.E.A.M. Deutsche Real Estate Asset Management GmbH hat als Sell Side Advisor im exklusiven Auftrag eines Family Office aus Deutschland zwei Mehrfamilienhäuser in Saarbrücken an einen institutionellen Investor verkauft. Die beiden Objekte umfassen 32 Wohneinheiten und insgesamt rund 2.000 qm Mietfläche. Sie befinden sich in der Hohenzollernstraße 166 und Malstatter Straße 18 in unmittelbarer Nachbarschaft der Hochschule für Technik und Wirtschaft im Stadtteil Alt-Saarbrücken. Der neue Eigentümer wird die beiden aus den 50er Jahren stammenden Gebäude sanieren und für studentisches Wohnen umgestalten. Der Kaufpreis liegt bei 3,1 Mio. Euro.

Auf der Käuferseite hat Colliers die Transaktion beratend begleitet.