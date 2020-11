Deutsche Rentenversicherung Bund mietet im TECHNOCAMPUS

Berlin: Die Deutsche Rentenversicherung Bund wird in 2021 in den Siemensdamm 62, auch als TechnoCampus Berlin bekannt, ziehen. Auf rund 14.000 qm werden im TechnoCampus mehrere Aufgabenbereiche vereint und agieren dann künftig unter einem Dach. Eigentümer des TechnoCampus in der Siemensstadt ist ein Joint Venture der AXA Investment Managers – Real Assets und der Caleus Gruppe. Savills war beratend und vermittelnd tätig.

Beraten wurde die Deutsche Rentenversicherung in rechtlicher Hinsicht von GÖRG Rechtsanwälte. AXA Investment Managers und Caleus wurden rechtlich von GSK Stockmann betreut.