Deutschlands Premium-Einrichter pesch eröffnet am Alten Wall

Hamburg: Art-Invest Real Estate vermietet rd. 1.167 qm Fläche am Alten Wall 32 an pesch. Auf 3 Etagen wird pesch die besten nationalen und internationalen Interior Design-Marken präsentieren. Die große Eröffnung mit einem neuen, wegweisenden Konzept ist für Herbst 2024 geplant.

In diesem Jahr werden noch drei weitere Angebote am Alten Wall eröffnen. Als Nächstes dürfen sich Fans von süßen Köstlichkeiten auf die Isabella Glutenfreie Pâtisserie freuen. Im Laufe des zweiten Halbjahres werden darüber hinaus ein neuer Jazz-Club sowie das Paradox Museum für weitere spannende Impulse am Alten Wall sorgen.