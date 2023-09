DFH-Gruppe meldet Vollvermietung für Münchner Fondsimmobilie in der in der Ridlerstraße

München: Die DFH ARE GmbH vermietet langfristig 1.244 qm sowie 31 Tiefgaragen-Stellplätze im Büroobjekt in der Ridlerstraße 75 an die öffentliche Hand. Das Objekt gehört zu dem geschlossenen Immobilienfonds „Merkens XXI – Bürogebäude München“ und war bis 2020 vollständig an die AXA Konzern AG vermietet. Bereits vor dem Auszug von AXA konnten Anschlussmietverträge über rd. 10.200 qm mit der Landeshauptstadt München, rd. 3.100 qm mit der Bayerischen Verwaltungsschule und 915 qm mit der Valerians GmbH abgeschlossen werden.