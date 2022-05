DFI Gruppe beurkundet nächsten Einkauf

Bochum: Für den Wohnimmobilienfonds DFI Wohnen 1 wurde ein Wohn- und Geschäftshaus in Bochum-Wattenscheid mit 12 Wohnungen und 6 Gewerbeeinheiten erworben. Somit hat der Fonds insgesamt bereits für ca. 36 Mio. Euro Immobilien im Bestand in Remscheid, Berlin und nun in Bochum eingekauft und das zu einem soliden Gesamtkaufpreis (inkl. Erhaltungsaufwand) von 1.876 Euro/qm. Mit dem Erwerb wird das Portfolio des AIF verlässlich weiter diversifiziert.

Anleger erhalten aktuell 3% Auszahlungen p.a., die sukzessive plangemäß auf 4% ansteigen. Der prognostizierte Gesamtkapitalrückfluss liegt bei ca. 160,4% des eingesetzten Kapitals (Kommanditeinlage zzgl. Ausgabeaufschlag).