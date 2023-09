DFI Wohnen 2 erwirbt „Karl May Portfolio“

Der Fonds „DFI Wohnen 2“ hat ein notariell verbrieftes Angebot der Verkäuferin angenommen. Damit ist das „Karl May Portfolio“ mit 130 Wohnungen und 13 kleinen Gewerbeeinheiten in Dresden und im Dresdner Speckgürtel für den Fonds endgültig eingekauft. DFI hat 15,55 Millionen Euro für die Wohnanlage gezahlt und damit 1.478 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche inklusive prognostiziertem Erhaltungsaufwand. Die drei Standorte Dresden, Coswig und Radebeul verzeichnen eine beständig steigende Mietwohnungsnachfrage, so der Fondsanbieter.