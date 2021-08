DI-Gruppe gewinnt „TEDi“ für Einkaufszentrum „FORUM Köpenick“

Berlin: Die Deutsche Immobilien-Gruppe begrüßt „TEDi“ als neuen Mieter in ihrem Shoppingcenter „FORUM Köpenick“ über 940 qm.

Damit nähern sich Modernisierung und Umbau des Untergeschosses im „FORUM Köpenick“, die etwa 8 Mio. Euro gekostet haben, ihrem Ende. Bereits Ende September wird REWE sein vollkommen neu gestaltetes Geschäft auf erheblich erweiterter Fläche (plus 700 qm) von knapp 3.200 qm übernehmen, mit einer Eröffnung ist dann in vier bis sechs Wochen darauf zu rechnen. Danach werden die anderen Etagen in Angriff genommen.