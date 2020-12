DI-Gruppe übergibt der „IUBH Internationale Hochschule“ ihren neuen Berliner Campus

Berlin : Die Deutsche Immobilien-Gruppe investiert weiter kräftig in ihre Hauptstadt-Objekte: Nach einjährigen Umbauarbeiten haben die DI-Experten jetzt der „IUBH Internationale Hochschule“ ihren neuen Berliner Standort übergeben. Auf einer Fläche von 5.600 qm plus 300 qm Lagerfläche sind modernste Lehr- und Seminarräume entstanden, die den neuesten Ansprüchen auch an digitales Lernen genügen. Insgesamt € 8,5 Mio. Euro hat die DI-Gruppe in den Standort investiert. Die Privatuni liegt im „PLAZA Frankfurter Allee“ im Szenekiez Friedrichshain. Am Berliner Campus werden 16 Studiengänge von A wie Architektur bis W wie Wirtschaftsinformatik angeboten.