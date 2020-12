DIC Asset AG erwirbt Logistik-Immobilie in Bremen für 25 Mio. Euro

Bremen/Frankfurt/Wiesbaden: Die DIC Asset AG hat den Kaufvertrag für ein hochwertiges Logistik-Neubauobjekt beurkundet. Das Objekt mit rund 8.500 qm vermietbarer Fläche befindet sich in der Bremer Airport-Stadt Nord. Der Nutzer ist eine Tochtergesellschaft der Airbus Group. Die Gesamtinvestitionskosten lagen bei 25 Mio. Euro.

Zwischenzeitlich wurden auch die Kaufverträge für zwei weitere Immobilien des bisher größten Spezialfonds in der Unternehmensgeschichte beurkundet, die zusammen mit dem „Deka Office Hub“ und dem „Wilhelminenhaus“ Darmstadt das Startportfolio bilden. Dabei handelt es sich um das Ordnungsamt Frankfurt in der Kleyerstraße im Stadtteil Gallus und das aktuell im Bau befindliche Büroobjekt „Lincoln Offices II“ in Wiesbaden. Beide Objekte sind langfristig an öffentliche Nutzer vermietet.