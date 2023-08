DIC Asset AG erzielt Mieterfolge in Baden-Württemberg und Bayern

Frankfurt: Die DIC Asset AG hat vier weitere Mietverträge über insgesamt rund 9.150 qm Einzelhandels- und Büroflächen abgeschlossen. Dabei handelt es sich sowohl um Neuvermietungen als auch um Mietvertragsverlängerungen in Objekten des Commercial Portfolios und des Institutional Business.

Details zu den einzelnen Vermietungen

Die tedox KG hat vorzeitig rd. 5.900 qm Einzelhandelsfläche in der Donaustaufer Straße 168 in Regensburg langfristig verlängert. Das Handelsunternehmen für Baumarktbedarf und Heimtextilien ist seit Anfang 2006 Mieter der Immobilie.

In Mannheim wurde insgesamt rund 3.300 qm Bürofläche abgeschlossen. In der Multi-Tenant-Büroimmobilie „Gate 9“ in Leinfelden-Echterdingen im Fasanenweg 9 wurde die Delta Controls Germany GmbH auf einer Fläche von ca. 1.100 qm im 5. Obergeschoss inklusive Dachterrasse gewonnen. Die Immobilie verfügt über rund 17.900 qm Mietfläche sowie über 300 PKW-Stellplätze.

Im Bürogebäude Vangerowstraße 18-20 in Heidelberg, das die DIC für Dritte managt, hat das Team vor Ablauf des Mietvertrages mit dem bisherigen Nutzer rund 1.700 qm an ein privates Unternehmen aus dem Bildungs- und Gesundheitsbereich vermietet. Die Laufzeit beträgt 15 Jahre. Zusätzlich konnte mit einem Bestandsmieter ein neuer Mietvertrag über 480 qm abgeschlossen werden. Das Bürogebäude mit einer Gesamtfläche von rund 14.000 qm bleibt damit langfristig voll belegt.