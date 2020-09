DIC Asset AG kauft Refurbishment under Cashflow in Region Stuttgart

Stuttgart: Die DIC Asset AG hat Ende Juli den Notarvertrag für das Multi-Tenant-Bürogebäude „Gate 9“ in Leinfelden-Echterding (Region Stuttgart) abgeschlossen. Anfang September erfolgte der Besitz-, Nutzen und Lastenübergang. Verkäufer ist die Objekt Fasanenweg Leinfelden GmbH & Co. KG, eine Projektgesellschaft der thallos AG mit Sitz in Tübingen und Stuttgart.Der Kaufpreis beträgt rund 72 Mio. Euro (Gesamtinvestitionskosten).

Das Objekt verfügt über rund 17.900 qm vermietbare Fläche sowie 288 Stellplätze. Nach Abschluss von derzeit drei Mietverträgen mit Büromietern aus den Bereichen Automobilzulieferer, Flexible Office sowie IT-Beratung liegt die Vorvermietungsquote für das Objekt bei rund 56%.