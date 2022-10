DIC Asset AG: Logistik- und Büromietverträge mit 33.500 qm verlängert

Frankfurt: Die DIC Asset AG hat zwei Mietverträge über eine Gesamtfläche von rund 33.500 qm im Logistikzentrum in Achim bei Bremen und im Bürogebäude in Saalfeld frühzeitig verlängert.

Im Logistikzentrum in Achim hat die DIC den Mietvertrag mit dem Bestandsmieter, einem deutschen Automobilhersteller, über rund 26.500 qm Hallenfläche bis 2025 verlängert. Mieter der restlichen Hallenfläche von rund 15.000 qm ist die Coca-Cola GmbH. Das im Jahr 2017 errichtete Logistikzentrum gehört zum Portfolio des offenen Immobilien Spezial-AIF „RLI Logistics Fund – Germany I“.

In der Büroimmobilie in Saalfeld hat die DIC den Mietvertrag mit dem Single-Tenant Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di bis 2027 verlängert. Die Gewerkschaft nutzt die rund 7.000 qm als eines von insgesamt neun Schulungs- und Bildungszentren in Deutschland.