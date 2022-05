DIC Asset AG vermietet über 11.200 qm Bürofläche

Frankfurt: Die DIC Asset AG vermietet insgesamt rd. 11.200 qm in Bürofläche in Eschborn aus dem Portfolio eines Spezial-AIF der „Office Balance“-Reihe.

Ein europäischer Paymentdienstleister verlängert seinen bestehenden Mietvertrag über 4.900 qm im Loftwerk im Helfmann-Park 7 und mietet über 2.600 qm langfristig neu. Ein Marketing -Unternehmen mietet ebenfalls im Loftwerk über 260 qm neu an. Das DGNB-Gold zertifizierte Bürogebäudeensemble bleibt mit diesen Vermietungen komplett belegt.

Zwei Bestandsmieter verlängern ihre Mietvertrag über insgesamt 2.680 qm in der Mergenthalerallee 15-21, ein japanisches Unternehmen hat hier 328 qm neu angemietet. In der Rahmanstraße 11 in Eschborn-Süd mietet ein Co-Working Space Anbieter 440 qm neu an.