DIC Asset AG vermietet weitere 4.140 qm im Frankfurter Landmark-Gebäude Global Tower

Frankfurt: Die DIC Asset AG meldet weitere Mietvertragsabschlüsse über 4.140 qm Bürofläche in der Landmark-Immobilie Global Tower. Die Mietverträge haben langfristige Laufzeiten von bis zu 15 Jahren. Damit hat die DIC im vierten Quartal 2022 insgesamt rund 10.000 qm im Global Tower vermietet, was 46% der Neuvermietungen im Frankfurter Bankenviertel entspricht. Die Vermietung von 4.700 qm an die Rechtsanwaltskanzlei Mayer Brown LLP gehört zudem zu den größten Bürovermietungen im vierten Quartal 2022.

Die DIC hat den Global Tower durch aktives Asset-Management und ein umfassendes Rebranding neu positioniert. Mittlerweile sind 76% der Flächen vermietet. Zu den Mietern gehört die ICF BANK AG. Sie verlegt ihren Frankfurter Standort von der Kaiserstrasse in den Global Tower und bezieht 1.500 qm. Die Investment Bank Carlsquare mietet rund 480 qm Bürofläche. Darüber hinaus hat die DIC 2.160 qm an ein Beratungsunternehmen vergeben.

Unterstützt wurde die DIC bei der Vermietung von CBRE als Lead-Makler und Capstone Legal als Rechtsberater. JLL vermittelte die Vermietung an die ICF Bank und NAI apollo die Vermietung an Carlsquare.