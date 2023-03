DIC erreicht Anschlussvermietung für ehemaligen Kaufhof-Standort Leverkusen

Leverkusen: Die DIC Asset AG vermietet die rund 20.400 qm Einzelhandelsfläche des frei gewordenen Kaufhof-Areals nahtlos an die Dortmunder TEH Textilhandel GmbH Modehaus aachener. Mit dieser direkten Neuvermietung mit einer Laufzeit von zehn Jahren ist es der DIC gelungen, den Weiterbetrieb des Einzelhandelsstandorts in Leverkusen und die Attraktivität der Innenstadt zu sichern sowie zahlreiche Arbeitsplätze zu erhalten.

Die Einzelhandelsimmobilie war bisher zu 100% an die GALERIA Karstadt Kaufhof GmbH vermietet. Der neue Mietvertragspartner baut deutschlandweit eine eigene Kaufhauskette auf. Sie wird die Flächen an ihren neuen Standort in der Fußgängerzone Leverkusens nach kurzen Umbaumaßnahmen im September 2023 beziehen.

Das Kaufhaus liegt in der Hauptfußgängerzone und verfügt über Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe. Die DIC hatte das dreigeschossige Objekt am Wiesdorfer Platz 82 mit rund 13.000 qm Verkaufsfläche sowie rund 7.400 qm Büro- und Lagerfläche im Jahr 2007 für ihr Gewerbeportfolio erworben.