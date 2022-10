Die Deutsche Finance Development zeichnet Mietvertrag mit Ankermieter für die Büro-Projektentwicklung „H29“ in München

München: Die Deutsche Finance Development zeichnet einen Mietvertrag mit einem Ankermieter für die Büro-Projektentwicklung „H29“ in der Hansastraße. Die Büro-Projektentwicklung mit einer Gesamtfläche von 11.593 qm in zentraler Lage des Westends wurde direkt nach Baubeginn mit einer Fläche von 6.787 qm vermietet. Von der Gesamtfläche sind zum Vermietungsbeginn somit für rund 58% der Fläche bereits Mietvereinbarungen fixiert. Rund 4.900 qm stehen in dem modernen Bürogebäude für eine Vermarktung noch zur Verfügung. Die Fertigstellung sowie der Bezug der Mietflächen sind für das 4. Quartal 2024 geplant.