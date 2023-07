München: Die Deutsche Finance International hat im Rahmen eines Joint-Venture mit Argo Real Estate ein Portfolio an Logistikimmobilien in Großbritannien in Höhe von 177 Mio. GBP erworben.

Das Portfolio besteht aus 11 Logistikimmobilien in erstklassigen städtischen oder stadtnahen Lagen im Raum London und Manchester sowie in weiteren nachfragestarken Regionen und bildet die Basis der Investmentplattform für Logistikimmobilien der DEUTSCHE FINANCE GROUP in Großbritannien.