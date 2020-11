Die Deutsche Reihenhaus AG baut im Wohnpark „Am Bullerbach“ 31 Einfamilienhäuser

Barsinghausen : Die Deutsche Reihenhaus AG baut zum ersten Mal in Barsinghausen. Auf einem rund 7.900 qm großen Grundstück an der Dresdener Straße entstehen im Wohnpark „Am Bullerbach“ 31 Eigenheime in serieller Bauweise mit einem Projektvolumen von rund 8,9 Millionen Euro. Die zwölf Häuser des Typs „120 qm Wohntraum“ starten bei 259.990 Euro inklusive Grundstück für ein Reihenmittelhaus. Das Haus „145 qm Familienglück“ wird 19 Mal gebaut und beginnt bei 319.990 Euro. Die Bauarbeiten sollen im ersten Quartal 2021 beginnen.