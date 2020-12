Ulm : Im Jahr 2021 ist die Eröffnung des JD Sports-Stores in den Sedelhöfen geplant. Auf knapp 500 qm bietet das britische Unternehmen in Zukunft über 100 verschiedene Marken aus den Bereichen Sportbekleidung und Sneaker an. Damit ist JD Sports mit über 70 Stores in Deutschland vertreten.