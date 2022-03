DIEAG gewinnt zwei weitere Mieter für das Mizar Gate Office am Flughafen BER

Berlin: Nach der Ed. Züblin AG beziehen nun zwei weitere Mieter ihre neuen Büroräume des im Jahr 2021 fertiggestellten Mizar Gate Office. Das von der DIEAG nach Plänen von Blumers Architekten und in Zusammenarbeit mit der Ed. Züblin AG als Generalunternehmen errichtete moderne Büroensemble liegt an der Mizarstraße, Ecke Hans-Grade-Allee, im Stadtteil Neu-Schönefeld unweit des Großflughafens BER. Ein großer Hersteller von Elektronikkomponenten bezieht nach Fertigstellung des individuellen Mieterausbaus im Laufe des 2. Quartals 2022 ein Vollgeschoß von 1.900 qm in Haus B der Büroanlage. Zusätzlich konnte die DIEAG weitere knapp 950 qm Mietfläche im Mizar Gate Office an ein auf Energielösungen spezialisiertes Unternehmen vermieten. Somit ist das Haus B aufgrund weiterer sehr fortgeschrittener Verhandlungsgespräche nahezu vollvermietet.