Berlin: Die DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG vermietet im Mizar Gate Office in Berlin-Schönefeld langfristig rd. 1.000 qm an eine Management- und Verwaltungsgesellschaft und rd. 580 qm an ein Immobilienunternehmen. Das Mizar Gate Office bestehend aus einem Bürogebäude und zwei Hotelobjekten ist damit voll vermietet.