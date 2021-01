DIP verstärkt sich im Südwesten mit Beitritt von BEYER IMMOBILIEN

Freiburg : Seit Jahresbeginn ist BEYER IMMOBILIEN neuer Partner der DIP – Deutsche Immobilien-Partner. Das inhabergeführte Maklerunternehmen mit Sitz in Freiburg wurde 1992 gegründet und wird in zweiter Generation von Leo Beyer (36) erfolgreich in der wirtschafts- und finanzstarken Region Südbaden auf der Achse Basel-Freiburg-Offenburg geleitet. Zu dem breiten Dienstleistungsspektrum des Unternehmens zählen neben dem Wohn- und Gewerbeimmobilienbereich auch die Projektentwicklung sowie Finanzierungsplanungen.