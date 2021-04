München: DLA Piper hat Aviva Investors beim Erwerb des Bürogebäude Spektrum in der Landsberger Straße 302 -312 für einen ihrer Kunden beraten. Das im Jahr 2000 erbaute Objekt verfügt über insgesamt 27.000 qm flexible und hochwertige Mietflächen. In unmittelbarer Nähe des S-Bahnhofs Laim gelegen, profitiert es von der guten Anbindung an die Münchner Innenstadt und den Flughafen und ist an mehrere Mieter voll vermietet.