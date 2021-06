London/Brentford/GB : DLA Piper hat die Heidelberger Druckmaschinen AG bei der Standortverlagerung ihrer Kundenzentrale beraten. Nachdem das Unternehmen bereits im vergangenen Jahr sein neues Logistikzentrum im Norden Londons errichtet hat, ist nun auch die Verlegung der Kundenzentrale an den westlichen Stadtrand geplant. Der Umzug soll noch vor Ende des Kalenderjahres 2021 erfolgen. Die bisherige Immobilie in Brentford wurde an den Immobilienentwickler Fairview New Homes Ltd. verkauft.