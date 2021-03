DLA Piper berät The Carlyle Group beim erneuten Erwerb einer Logistik-Immobilie in Deutschland

München: DLA Piper hat The Carlyle Group beim Erwerb beim Erwerb einer großen Logistik-Immobilie in Deutschland beraten. Verkäufer ist die in Luxemburg ansässige Incantada Capital S.á.r.l.. JLL und Hogan Lovells haben die Verkäuferseite beraten. Das Objekt mit einer Gesamtfläche von 13.090 qm befindet sich an der Wasserburger Landstraße 133a im Stadtteil Trudering in einer erstklassigen Lage mit guter Anbindung an die Münchner Innenstadt. Das Eigenkapital für die Investition stammt von Carlyle Europe Realty, einem europaweit engagierten Immobilienfonds mit einem Volumen in Höhe von 540 Mio. Euro. Das Objekt ist mit einer Restlaufzeit von rund drei Jahren an die Volkswagen Original Teile Logistik GmbH & Co. KG vermietet.