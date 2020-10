DLA Piper berät The Carlyle Group beim Erwerb eines Logistik-Immobilien-Portfolios in Deutschland und Frankreich

Deutschland/Frankreich: DLA Piper hat die Investmentgesellschaft The Carlyle Group beim Erwerb eines Portfolios von 27 Logistik-Immobilien in Frankreich und Deutschland beraten. Die Transaktion ist als Sale-and-Leaseback strukturiert. Das Portfolio umfasst 27 hochwertige Immobilien mit einer Gesamtfläche von 158.000 qm für die Paketzustellung. Die Immobilien befinden sich alle in strategisch günstig gelegenen Gebieten der wichtigsten Stadt- und Handelsgebiete in Frankreich (92.000 qm) und Deutschland (66.000 qm). Insgesamt ist das Portfolio derzeit zu mehr als 98% belegt. Das Eigenkapital für die Investition stammt von Carlyle Europe Realty.