Berlin: Die DLE Land Development GmbH verkauft im Auftrag der Eigentümergesellschaft das als „Tal-Center“ bekannte 27.000 qm große Areal an der Oberweißbacher Straße und der Mehrower Allee in Lichtenberg zur Entwicklung eines gemischt genutzten Quartiers mit rd. 50.000 qm Wohn- und 10.000 qm gewerblicher- und sozialer Fläche. Ein Aufstellungsbeschluss für die Änderung des bestehenden Bebauungsplans wurde bereits in enger Abstimmung mit dem Bezirksamt gefasst.