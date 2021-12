DLH Österreich verkauft an DEKA Immobilien Teilfläche BETA

Enzersdorf: Die DLH Österreich hat an die Deka Immobilien mit Wirkung vom 1. Dezember 2021 die nächste Teilfläche BETA auf dem „Industrial Campus Vienna East“ in Enzersdorf an der Fischa verkauft.

Dadurch erwirbt die DEKA die kürzlich fertiggestellte Hallenreihe mit sieben hochwertigen Hallenabschnitten und insgesamt ca. 40.000 qm vermietbarer Fläche, die mit dem Gütesiegel „Gold“ der DGNB für nachhaltiges Bauen zertifizert wurden. Sechs dieser Hallen sind bereits langfristig an namhafte Mieter wie Frigologo, 0815, Logsta und Arvato vergeben.