Hamburg: Die DLH Deutsche Logistik Holding GmbH & Co. KG verkauft den Wittenburger Logistikcampus im Osten Hamburgs an EQT Exeter. Nach Fertigstellung Ende März 2024 wurde der Logistikcampus Ende an die Mieter AXRO GmbH und Mecklenburger Kartoffelveredelung GmbH übergeben, die die gesamten 34.000 qm Logistik- und Bürofläche angemietet haben.

Die Transaktion wurde rechtlich von LPA – GGV begleitet und von CBRE sowie BNP Paribas Real Estate vermittelt.