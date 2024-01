DMG Mori mietet Flächen im „Go Four It“

München: Das japanische Technologieunternehmen DMG Mori mietet 10.000 qm Fläche im Business-Quartier „Go Four It“ an der Hanauer Straße 91. Der Werkzeugmaschinenbauer plant ein europäisches Headquarter und hat hierfür einen Mietvertrag über das ganze Gebäude abgeschlossen. Baubeginn des „Go Four It“, ein Neubauprojekt der RH Unternehmensgruppe und Competo Capital Partners mit insgesamt rd. 38.000 qm BGF in vier Gebäuden, ist im Frühjahr 2024. Die Immobilienagentur Bürokompass und GSK Stockmann waren beratend tätig.