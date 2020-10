Dorint sichert sich Sofitel am Berliner Kurfürstendamm

Berlin: Dorint übernimmt das ehemalige SOFITEL am Ku‘damm als langfristiger Pächter für den Immobilieneigentümer des First-Class-Hotels. Der Pachtvertrag für das neue „Dorint Kurfürstendamm Berlin“ im Zentrum der Stadt wurde in dieser Woche unterschrieben. Das zukünftige Dorint Kurfürstendamm Berlin mit 311 Hotelzimmern (inkl. 44 Suiten), 2.100 qm Konferenzfläche und dem im Erdgeschoss befindlichen französischen Restaurant, liegt vis-à-vis zum berühmten Kranzler-Eck.

Die Geschäftsführung der Dorint Gruppe verpflichtete Carsten Colmorgen und heißt ihn als neuen verantwortlichen Direktor für das renommierte Hotel willkommen. Carsten Colmorgen hatte von 2002 bis 2005 bereits für die Marke Dorint gearbeitet und leitete danach das Hotel am Kurfürstendamm bis 2018.

„Der Immobilieneigentümer hat gemeinsam mit dem Insolvenzverwalter Christian Graf Brockdorff – aus der überregional tätigen Kanzlei BBL Brockdorff & Partner Rechtsanwälte – erfolgreich sowohl die Interessen der Arbeitnehmer, des neuen Pächters als auch der Eigentümer in Einklang gebracht“, bedankt sich Dirk Iserlohe, Aufsichtsratsvorsitzender der Dorint Gruppe. „Zum 1. November begrüßen wir nun Mitarbeiter der insolventen HAB Betriebs GmbH i. L. als neue #HotelHelden in der Dorint Familie“, so Iserlohe weiter. Gemeinsam mit dem Eigentümer wird Dorint nun weitere Zimmer und öffentliche Bereiche renovieren.