Dr. Peters Group verlängert Mietverträge für sechs Pflegeimmobilien

Dortmund: In der bereits über Jahrzehnte praktizierten Zusammenarbeit zwischen der Dr. Peters Group und der Pro Seniore Gruppe haben die Partner neue Meilensteine gesetzt. Nachdem bereits Ende 2021 für die Alten- und Pflegeheime in Bad Bibra (DS Fonds 48) und Arneburg (DS Fonds 53) die Mietverträge um jeweils 15 Jahre verlängert worden waren, gibt der familiengeführte Sachwertanbieter nun auch für die Pflegeimmobilien in Joachimsthal (DS Fonds 54), Großröhrsdorf (DS 55), Kölleda (DS 58), Sömmerda (DS 59), Leinefelde (DS 64) und Chemnitz (DS 69) die erfolgreiche Prolongation der Mietverträge mit Pro Seniore bekannt.

Die Mietverhältnisse laufen bei den drei Objekten der DS Fonds 55, 59 und 64 bis mindestens 2030, bei der Immobilie des DS Fonds 54 bis 2034 und bei derjenigen des DS Fonds 69 sogar bis 2036. Für die Seniorenimmobilie des DS Fonds 58 wurde zunächst ein 2-Jahresvertrag abgeschlossen, der sich sukzessive jeweils kurzfristig verlängert. In allen Objekten wird die Triple Net-Regelung fortgeführt, sodass die Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten auch künftig vom Mieter übernommen werden. Zudem liegen die verhandelten Anfangsmieten jeweils über den eingeholten Einschätzungen von renommierten Beratungsunternehmen zur Miethöhe und die Mietverträge sind ausnahmslos weiterhin indexiert.