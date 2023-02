Köln: Drees & Sommer SE erweitert seine Präsenz im Westgate und mietet in dem Büro- und Geschäftshaus am Habsburgerring 2 weitere 370 qm hinzu. Damit umfasst die gemietete Bürofläche am Rudolfplatz nun 2.686 qm. Das Westgate wird vermietet von MEAG und verfügt über eine Gesamtmietfläche von 20.100 qm. JLL war beratend tätig.