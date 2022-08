Drei Investments durch Five Quarters Real Estate

Hamburg: Five Quarters Real Estate AG hat drei Investments für ihren Fonds „5QRE Healthcare Infrastructure Deutschland 01“ abgeschlossen.

In Hilden wurde das Closing für den Kauf der „Klinik im Park“ realisiert. Der Komplex verfügt über 4 Gebäude auf einer Fläche von ca. 3.200 qm. Der Kaufpreis beträgt 11,3 Mio. Euro.

Ein weiteres Investment war das „Gesundheitszentrum St. Willehad“ in Wilhelmshaven. Auf einer Fläche von rd. 5.600 qm nutzen Ärzte verschiedenster Fachrichtungen den Komplex.

In Freital wurde die Wohnanlage „Alte Schule“ erworben. Das Objekt bietet Betreutes Wohnen in 58 Apartments an.