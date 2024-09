Drei neue internationale Marken im Erlebniscenter FLAiR Fürth

Fürth: Das urbane Erlebniscenter FLAiR Fürth verkündet zum Termin des dritten Geburtstags den Einzug von drei neuen Mietern. Kentucky Fried Chicken wird als eine der international bekanntesten Restaurantmarken ab Mitte Oktober auf ca. 250 qm im zweiten Erdgeschoss des FLAiR vertreten sein. Der Spielzeug- und Spielwarenexperte Smyths Toys begrüßt erstmals im November auf mehr als 1.300 qm Verkaufsfläche seine Kunden – auf einer zuvor vom Virtual-Reality-Spielplatz Hologate genutzten Fläche im zweiten Erdgeschoss sowie weiteren angrenzende Ladenbereichen. Der Nonfood-Discounter TEDi mietet im ersten Erdgeschoss mehr als 600 qm Verkaufsfläche, auf denen bisher der Bio-Supermarkt Denns vertreten war, plus eine angrenzende Fläche, und will ebenfalls noch in diesem Jahr eröffnen.

Damit wurde eine Auslastung von 95% erreicht. Insgesamt bietet das FLAiR etwa 60 Einzelhandelsgeschäfte und ein abwechslungsreiches Gastronomieangebot. 2016 hatte die P&P Group den Standort übernommen, anschließend bis 2021 eine komplett neue Immobilie errichtet und zu einem gefragten Treffpunkt in der Fürther Innenstadt entwickelt.