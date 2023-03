Drei neue Mieter im Mannheimer Büro- und Hotelkomplex „No. 1“

Mannheim: Panattoni Germany, das IT-Unternehmen IBsolution sowie das Ingenieurbüro Schüßler-Plan haben sich moderne Büroflächen im Objekt „No. 1“ im Glückstein-Quartier gesichert. Zusammen belegen sie rund 2.100 qm in der vierten, zehnten und zwölften Etage des 14-stöckigen Gebäudekomplexes an der Glücksteinallee 1-7.

Bei IBsolution handelt es sich um eine Neuanmietung, Panattoni zieht aufgrund seines Wachstums innerhalb der Stadt um und verlässt seine bisherige Niederlassung in den Mannheimer Quadraten O 3, 9-10 im Laufe des ersten Quartals 2023. Die Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH erweitert ihren bisherigen Standort in Ludwigshafen um ein weiteres Büro in Mannheim. JLL hat alle drei Anmietungen im Auftrag des Vermieters Consus Real Estate vermittelt.

Das No. 1 wurde 2020 fertiggestellt und verfügt über 12.000 qm moderne Büroflächen sowie 7.000 qm für eine Hotelnutzung. Mit den Neuanmietungen sind ca. 92% der Büroflächen vermietet. Das Hotel wird von der Kette Holiday Inn betrieben.