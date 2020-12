DRIVEN Investment gibt Verkauf einer Logistikhalle in Hachenburg bekannt

Siegen: DRIVEN Investment hat eine Logistikhalle in Hachenburg nahe Siegen veräußert. Der Verkauf an eine mit der TWE Group verbundene Immobiliengesellschaft erfolgte bereits im Oktober. Die Gesamtnutzfläche beträgt 33.914 qm.

Das Areal wird die zu TWE Group gehörende TWE Dierdorf GmbH & Co. KG, Hersteller von Vliesstoffen, als Zentrallager nutzen. Die Logistikhalle war Teil eines von DRIVEN in 2019 erworbenen Bestandsportfolios, welches nunmehr vier Objekte an drei Logistik-Standorten in Deutschland umfasst. Zwei der Objekte befinden sich in Oyten nahe Bremen, die beiden anderen in Burgthann/Nürnberg und in Hildesheim/Hannover. Die Nutzfläche aller Standorte zusammengenommen beträgt aktuell nach der Veräußerung in Hachenburg rund 97.500 qm.