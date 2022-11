Drooms unterstützt Peakside Capital beim Verkauf des ehemaligen Fernmeldeamts in Hamburg

Hamburg: Drooms hat Peakside Capital beim Verkauf des ehemaligen Fernmeldeamts in Rotherbaum mit seinem Datenraum „Drooms TRANSACTION“ unterstützt. Das im Rahmen eines Forward-Deals verkaufte Objekt umfasst rund 56.700 qm Mietfläche.

Die Immobilie befindet sich in der Schlüterstraße 51-53 und wird derzeit im Auftrag von Peakside umfassend umgebaut und erweitert. Nach Abschluss der Umbaumaßnahmen sollen die Flächen von der Universität Hamburg, dem Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft (ZBW), dem German Institut for Global and Area Studies (GIGA) sowie dem Studierendenwerk Hamburg genutzt werden.