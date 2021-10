Düsseldorf: Die britische Süßwaren-Kette Kingdom of Sweets hat in der Flinger Straße 27 in der Altstadt rund 530 qm Verkaufsfläche angemietet. Die Eröffnung des Stores ist für Mitte November 2021 geplant. Die Liegenschaft verfügt über ein Gesamtfläche von rund 2.500 qm und befindet sich im Eigentum einer privaten Investorengruppe. Savills war während des gesamten Vermittlungsprozesses auf Mieter- und Vermieterseite beratend tätig.