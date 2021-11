Düsseldorf: Das Hotel „CARLS“, dessen Namen von der direkten Lage am Carlsplatz zeugt, ist verkauft. Käufer des 73-Zimmer-Gebäudes mit einer vermietbaren Fläche von circa 2.700 qm in der Benrather Straße 7a ist ein privater Investor aus dem Ruhrgebiet, Verkäufer ist eine in Hamburg ansässige Pensionskasse. Der Kaufpreis beläuft sich auf einen niedrigen zweistelligen Millionenbereich.

Colliers war bei der Transaktion exklusiv beratend und vermittelnd für den Verkäufer tätig.