DVI Gruppe kauft Wohn- und Geschäftshäuser in Erfurt

Erfurt: Die DVI Gruppe hat drei Wohn- und Geschäftshäuser mit einer Gesamtmietfläche von 3.200 qm in direkter Nachbarschaft zum neuen Stadtentwicklungsprojekt ICE-City Erfurt erworben. DVI plant bis zum Jahr 2025 die Sanierung und Restrukturierung der Häuser in der Trommsdorfstraße 13-15. Neben den baulichen Maßnahmen strebt das Unternehmen einen neuen Nutzungsmix aus Wohnen und Gewerbe an dem Standort an. Verkäufer der Immobilien ist Hochtief.

Die ICE-City Erfurt entsteht in den kommenden Jahren auf einer Fläche von circa 30 Hektar rund um den Erfurter Hauptbahnhof. Unter der Regie der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG Thüringen) soll ein urbanes, lebendiges Stadtviertel mit einem vielfältigen Nutzungsmix entstehen.