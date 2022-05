DVI Gruppe vermietet 6.000 Quadratmeter Bürofläche in Erfurt

Erfurt: Die DVI Gruppe hat rund 6.000 qm Bürofläche vermietet. Neuer Mieter in der Melchior-Bauer-Straße 5 im Stadtteil Bindersleben ist das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, das die Flächen der Landespolizeidirektion als zukünftige Nutzerin übergibt. Der Mietvertrag beginnt im Januar 2023. Die Immobilie ist eine von vier Multi-Tenant-Immobilien, die sich im Bestandsportfolio der DVI in der Bürostadt „Airfurt“ am Flughafen Erfurt-Weimar befinden. Zu den weiteren Büromietern zählen unter anderem Vodafone, Deutsche Post sowie Die Autobahn GmbH des Bundes.