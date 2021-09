DVI Gruppe vermietet an Aldi und Restaurantkette im Erfurter Forum am Anger

Erfurt: Die DVI Gruppe hat im „Forum am Anger“ rund 2.200 qm langfristig neu vermietet. Damit schreitet die Neuausrichtung des insgesamt 17.000 qm großen Büro- und Einzelhandelskomplexes in der Innenstadt weiter voran. In die neu vermieteten Flächen im Erdgeschoss ziehen Aldi und eine Restaurantkette. Der Lebensmittel-Discounter eröffnet auf 1.800 qm eine Filiale nach dem neuesten Store-Konzept. Auf weiteren 400 qm eröffnet KoKoNo ein hochwertiges Restaurant mit pan-asiatischer Küche und Sushi Bar.

Zu den weiteren Mietern im Forum am Anger gehören unter anderem die Bundespolizei (seit Herbst 2020), die DAK-Krankenkasse, die HUK-Coburg Versicherungsgruppe und ein Kino.