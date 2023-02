DVI vermietet 3.200 Quadratmeter im Erfurter „Forum am Anger“

Erfurt: Die DVI Gruppe vermietet insgesamt 3.200 qm langfristig an Mieter aus Einzelhandel und Fitness im Büro- und Einzelhandelskomplexes „F1 – Forum am Anger“. DVI hatte die Immobilie am Juri-Gagarin-Ring 2020 im Rahmen eines Asset-Deals erworben und seitdem mit dem Umbau von insgesamt rund 5.000 qm Mietflächen im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss begonnen. Mit den laufenden Umbauarbeiten ist das Bauunternehmen GOLDBECK Ost GmbH beauftragt.

Als Neumieter zieht der Fahrrad-Vollsortimentshändler Radwelt.Store GmbH & Co. OHG auf einer Fläche von 1.400 qm im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss ein. Als weiterer Neumieter hat eine Fitness-Kette 1.800 qm im ersten Obergeschoss angemietet. Antaris Immobilien war vermittelnd tätig.

Bereits abgeschlossen sind – neben den bereits genannten – Mietverträge mit dem pan-asiatischen Restaurant und Sushi-Bar Kokono, einer Spielbank und dem Lebensmittelmarkt Aldi (1.900 qm). Bereits als Mieter in das „Forum am Anger“ eingezogen sind unter anderem die Bundespolizei (seit Herbst 2020), die DAK-Krankenkasse, die HUK-Coburg Versicherungsgruppe und das Kino CineStar Erfurt.