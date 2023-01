Chemnitz: An der Augustusburger Straße 1 hat die DVI Gruppe rd. 4.100 qm Büroflächen langfristig an den Schienenfahrzeughersteller Stadler vermietet. Mietbeginn ist Herbst 2023. Weitere 900 qm Bürofläche nutzt ab Mai 2023 das Software-Unternehmen Data-Plan Computer Consulting GmbH im ehemaligen Technischen Rathaus in der Annaberger Straße. Die Antaris Immobilien GmbH war bei den Vermietungen vermittelnd tätig.