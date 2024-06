ECE erwirbt Büroimmobilie am Zoopark in Düsseldorf

Düsseldorf: Die ECE Work & Live plant die Entwicklung eines weiteren Wohnprojekts und wird dafür ein bestehendes Bürogebäude zu einem modernen und nachhaltigen Wohngebäude mit insgesamt rund 150 Wohnungen umnutzen. Für das geplante Konversionsprojekt hat die ECE jetzt die leerstehende dreiteilige Bestandsimmobilie aus den 1970er Jahren von einem lokalen Projektentwickler erworben.

Das Gebäude an der Heinrichstraße ist zentral und citynah in guter Lage im Stadtteil Düsseltal am Düsseldorfer Zoopark gelegen. Vorgesehen ist ein breites Angebot an Eigentums- oder Mietwohnungen in verschiedenen Zuschnitten und Größen. Die Fertigstellung ist für 2027/28 geplant.