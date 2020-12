ECE verkauft neues Logistikzentrum bei Berlin an AXA IM – Real Assets

Berlin: Die ECE hat das von ihr entwickelte, geplante, realisierte und erst kürzlich fertiggestellte „Logistik-Center Berlin-Süd“ in Königs Wusterhausen bei Berlin an AXA IM – Real Assets veräußert, die das Objekt für einen von ihr betreuten Fonds erwirbt. Das Closing ist für Anfang 2021 geplant. Das 56.000 qm große Logistik-Center war bereits vor Fertigstellung voll vermietet und ist seit Oktober in Betrieb. Langfristiger Nutzer des Objekts ist der international aktive Logistikdienstleister CEVA Logistics.

Die Vermittlung hat JLL im Auftrag der ECE vorgenommen, juristisch wurde ECE von truon Rechtsanwälte beraten. Heuking Kühn Lüer Wojtek sowie Gleeds waren für die AXA IM beratend tätig.