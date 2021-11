Ehemaliges SinnLeffers-Haus in Bielefeld voll vermietet

Bielefeld: Die Redevco Services Deutschland GmbH hat das ehemals als „Sinn¬Leffers-Haus“ bekannte Objekt in den vergangenen Jahren in ein Mixed-Use- und Multi-Tenant-Asset weiterentwickelt. Die letzte verbliebene Fläche von rund 1.300 qm im 3. OG der nunmehr voll vermieteten Immobilie hat sich die IU INTERNATIONALE HOCH¬SCHULE gesichert. Die private Fachhochschule wird voraussichtlich im Februar 2022 den Lehrbetrieb an ihrem neuen Standort Bielefeld aufnehmen. BNP Paribas Real Estate war vermittelnd tätig.