Einrichtungshaus CLIC verlegt Flagship Store in historische Wagenhalle der Hamburger Stadthöfe

Hamburg : Das Einrichtungshaus CLIC verlegt seinen Flagship Store aus dem Stilwerk am Hafen in die neuen STADTHÖFE an der Stadthausbrücke. Der Spezialist für Designmöbel hat beim Projektentwickler Quantum insgesamt etwa 1.200 qm des aufwändig sanierten historischen Gebäude-Ensembles angemietet. Für den Ausbau mit Zusammenlegung aller drei Ladenflächen hat CLIC den Innenarchitekten Stephen Williams gewonnen. Die Eröffnung plant CLIC für Sommer 2021. Die STADTHÖFE befinden sich im Eigentum einer Gesellschaft berufsständischer Versorgungswerke aus Hannover, hinter der die ärztlichen Versorgungswerke Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern stehen.