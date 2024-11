Dortmund: Ein international agierender Anbieter für Elektrotechnik hat in Zusammenarbeit mit RUHR REAL eine neue Gewerbefläche am Sebrathweg 20 in Dortmund angemietet. Vermieter ist die Markus Gerold Immobilien GmbH.

Die Gewerbefläche ist 2.615 qm groß und verfügt über 68 Stellplätze im dazugehörigen Parkhaus. Der Mieter hat die neue Fläche bereits bezogen.